Tongers Soprema creëert 75 jobs na uitbreiding

Het personeelstekort is nijpend in heel wat Limburgse productiebedrijven. Jongeren warm maken voor een job als arbeider blijkt een serieuze uitdaging. Dat merken ze ook bij By-Cast in Tessenderlo. Het familiebedrijf produceert gietijzeren en glazen warmtewisselaars, vooral voor de petrochemie, en is wereldleider in deze nichemarkt. By-Cast zag zijn personeelsbestand fors terugvallen tijdens de coronacrisis. Nu draait de productie weer op volle toeren, maar raken de vacatures niet ingevuld. "Vaak ontbreekt de motivatie bij de werkzoekenden", zegt financieel directeur Hubert Leenders in ons zondagsmagazine De Toekomstfabriek. Een deel van de oplossing ligt volgens het bedrijf bij duaal leren op de werkvloer.