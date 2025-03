Tongerse DJ Thierry Von Der Warth heeft meer dan 1 miljard streams op Spotify

Pukkelpop lost 23 nieuwe namen. Onder andere RY X, Suki Waterhouse, STONE en Amaarae mogen het mooie weer komen maken tijdens het festival. Wie nog naar Pukkelpop wilt, moet zich haasten: want de tickets zijn bijna uitverkocht. De vrijdag van Pukkelpop met o.a. Chappell Roan, Oscar and The Wolf en Michael Kiwanuka was in een recordtempo uitverkocht, hopelijk waren de fans van de volgende artiesten op het appèl: STONE brengt galop-rock met een vette knipoog naar vroeger, terwijl centaur horsegiirL zich ook aansluit bij de Pink Pony Club. High Vis levert het scherpste randje van de hardcore, het nieuwe werk van oudgedienden Mogwai slaat ook live ongetwijfeld in als een mokerslag en voor nog meer mot ’n roll staat Palaye Royale op de affiche. FLO, vaak bestempeld als de nieuwe Destiny’s Child, krijgt all area access, net als Jyoty, de Nederlandse dj-superster. The Dare, Amerikaanse zanger, muzikant en producer (van o.a. Guess van Charli XCX) maakt de nieuwe vrijdagnamen voorlopig compleet. Haasten voor zaterdagOp zaterdag zalft de Australische ba(a)rd RY X je ziel; afro pop-fenomeen Amaarae, net terug van een uitverkochte Amerikaanse arena-tour met Sabrina Carpenter, komt ook langs, net als Luude met zijn bekende drum-‘n-bass-popbangers. Verwacht daarnaast de ongefilterde garagerock van The Chats, messcherpe postpunk van Yard Act, UK garage-whizkid Interplanetary Criminal - bekend van wereldberoemde B.O.T.A. (Baddest Of Them All) edit en de unieke postpunksax van DEADLETTER. Eerder werden A$AP Rocky, IDLES, Joost, Khruangbin, Netsky, Paul Kalkbrenner, ANOTR, Mk.gee, Sub Focus, The Last Dinner Party en Wallows al toegevoegd aan de zaterdag line-up. Wie er graag bij is op zaterdag, moet zich haasten want voor deze dag is bijna 80% van de tickets verkocht. Zij zijn er ook bij op zondagSuki Waterhouse mixt haar rol als actrice, zangeres, model en moeder met folky Americana, alternatieve nineties en indiepop. Producer Mall Grab is een van de populaire namen in de house- en technowereld, terwijl de Zweedse Loreen onsterfelijk blijft met haar songfestivalclassic Euphoria. Drummirakel Yussef Dayes behoort tot de spannendste live-performers van zijn generatie, Good Neighbours serveert pure feelgood-stuiterpop en Groningenaar Benwal verovert alles - van underground raves tot feestende festivalweides. De hardere noten worden gekraakt door Paleface Swiss, de Zwitserse deathcore- en beatdown bulldozer en door de postpunkers van The Murder Capital. Ook Queens of the Stone Age, Papa Roach, Justice, AURORA, Royel Otis, Zwangere Guy, MEUTE, Sammy Virji, The Beaches, MALUGI en Viagra Boys staan zondag op de affiche. Foto: Zina Kenens