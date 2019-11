Tongerse kapper van 88 'kapt' ermee

Vandaag deelt de culinaire Michelingids opnieuw sterren uit. Het Hasseltse restaurant Ogst krijgt haar eerste ster. En het Lommelse Cuchara krijgt een tweede ster. Jan Tournier, de chef van Cuchara in Lommel, wordt in de Michelin-editie 2020 onderscheiden met twee sterren. “Chef Tournier heeft zijn gerechten ontdaan van al het overbodige,” aldus Werner Loens, selectiedirecteur van de Michelin Gidsen in de Benelux. “Zijn creativiteit, speelsheid en technische beheersing wordt vandaag gebundeld in indrukwekkende creaties. Met de concentratie van enkele ingrediënten creëert hij een uitbundig verhaal. Eten bij chef Tournier is een boeiende wandeling doorheen een inventieve wereld van smaken.”Bekijk hier een reportage over Jan Tournier van Cuchara:Foto: Cuchara.