Tongerse kleuters krijgen proclamatie aan huis

Voor een keer geen coronanieuws uit de Limburgse ziekenhuizen. Want in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is gisteren een drieling geboren. Het gaat om twee jongens en een meisje. Vorig jaar in februari mocht het ZOL nog een drieling verwelkomen, maar dat is zeer uitzonderlijk. De geboorte van een drieling is zeldzaam en komt in het ziekenhuis in Genk gemiddeld om de twee à drie jaar voor. Mama Tuba Yasli en haar dochter en twee zoontjes stellen het goed. Ze zijn op 35 weken geboren en moeten nog twee weken in het ziekenhuis blijven. Wij gingen vandaag al even op babybezoek. Het volledige verslag volgt vanavond om 18u30 in ons TVL Nieuws.