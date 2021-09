Tongerse legt spectaculaire kolibrievlinder vast op camera

Vanaf vandaag kan je de gemeente Kinrooi verkennen met een TikTokwandeling. Tijdens de wandeling van ongeveer 4,5 kilometer kom je - al dansend - op de mooiste plekken van Ophoven en Geistingen. Het initiatief ontstond uit een gezamenlijk idee van Visit Kinrooi en de gemeentelijke jeugddienst. De dansers en danseressen van dansgroep Be Urban in Maaseik tonen de wandelaars via instructiefilmpjes en TikTok-video's hoe het moet. "TikTok is vandaag de dag alomtegenwoordig in het leven van de jongeren. Iedere dag weer worden miljoenen filmpjes op het medium geplaatst. Het is dan evident dat je door je aanwezigheid op TikTok ook vele jongeren kan bereiken. Met deze TikTok-wandeling zetten we onze gemeente op een ludieke, speelse en vernieuwende manier nog eens extra in de kijker," zegt schepen van jeugd Peter Nies. Ook voor wie nog niet zo handig is met TikTok, is de wandeling doenbaar. Via de website van VisitKinrooi wordt haarfijn uitgelegd hoe je nu precies zo'n video's maakt. De wandeling brengt je via de Kinrooi Lighthouse, naar een van de grootste binnenjachthavens van Europa,De Spaanjerd. Je passeert ook nog langs het dagstrand De Steenberg, en houdt halt aan de rozen van het Mariapark. Bekijk hier de TikTok-challenges van Kinrooi:@3640kinrooi spin me around ##fy ##visitkinrooi ##mooikinrooi ##vuurtoren ##tiktoktocht Fireworks (feat. Moss Kena & The Knocks) - Purple Disco Machine@3640kinrooi Kinrooi springt eruit!! ##fy ##jumpforjoy ##mooikinrooi ##visitkinrooi learning to fly - Tiktok tocht kinrooi