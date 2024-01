De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 18-jarige man uit Lommel opgepakt, die in een uitgaansgelegenheid in Hasselt een fles drank probeerde te bestellen met nepgeld. Het was meteen duidelijk dat het om valse biljetten ging. De politie LRH nam de man voor verhoor mee naar het commissariaat. De 18-jarige Lommelaar bleek 3.000 euro aan valse biljetten op zak te hebben, die hij voordien op een website had besteld. Het valse geld en zijn gsm werden door de politie in beslag genomen. De man werd gedagvaard in het kader van snelrecht.