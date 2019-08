Top van Europese fruitsector houdt congres in Alden Biesen

De kersenoogst in onze provincie is super. Er zijn meer en nog lekkerder vruchten dan vorig jaar. Als de oogst in het Zuiden niet zou zijn tegengevallen dan zou de prijs door een overaanbod in elkaar gestuikt zijn. Dat overaanbod is er nu niet. Meer dan de helft wordt geëxporteerd naar Frankrijk. Na stormen en vrieskou mag het eens meezitten voor de Limburgse kersentelers. Al is het vandaag werkelijk alle hens aan dek om de massa's kersne te plukken en te sorteren.