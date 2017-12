Topadvocaat Jef Vermassen hoopt doorbraak te forceren in onderzoek naar verdwijning Elke Wevers

In Hechtel-Eksel heeft de politie twee Nederlandse afpersers op heterdaad betrapt. Een slachtoffer uit Nederland werd gedwongen om een zak met geld achter te laten op de parking van een fietsenwinkel in Eksel. Twee mannen zouden de zak even later komen ophalen. Wanneer de twee afpersers wilde vertrekken, werden ze klem gereden door de politie. De bewakingscamera van de fietsenwinkel filmde het hele gebeuren.