Topfotografen exposeren in CC Hasselt

Na de hype op sociale media worden ook in Limburg steeds meer Dubai-chocolade pralines of repen verkocht. Verschillende chocolatiers gaan mee met die trend, zo ook Ramis Pirigam. Hij is zaakvoerder van het grill restaurant The Butcher in Hasselt, maar maakt al jaren zelf zijn pralines voor bij de koffie. Hij wil zijn klanten deze week verrassen met zelfgemaakte populaire pralines.