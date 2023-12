Topjaar voor Limburgse vuurwerkverkopers

door Bart Husson

Ondanks het feit dat de Belgische Vuurwerkfederatie de mensen met aandrang vraagt om op oudejaarsnacht zelf geen vuurwerk af te steken is het toch druk bij de Limburgse vuurwerkverkopers. Volgens verkoper Stefan Vranckx uit Beringen is het even druk als vorig jaar en dat was een topjaar qua verkoop. De mensen die vuurwerk willen afschieten laten zich dus niet tegenhouden door de oproep van de Vuurwerkfederatie. Al benadrukt ook Vranckx dat het belangrijk is om rekening te houden met de weersomstandigheden én de manier waarop je het vuurwerk gebruikt.