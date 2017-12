Toprecepten van sterrenchefs: kok Koen Somers van Kristalijn maakt panna cotta

Wilt u ook eens koken als Alex Clevers van Vivendum? Of tijdens de eindejaarsfeesten uitpakken met een bijzonder feestmenu? Dat kan! Want exclusief voor de TVL-kijkers geeft de sterrenchef het ultieme feestrecept om klaar te maken met kerstmis of nieuwjaar.Ravioli's van patrijs/ truffel en aardpeer/ truffeljus Benodigdheden voor 4 personen 2 patrijzen (zowel de filets als de bouten) 50 gram room 1 eiwit 1 2 ravioli-vellen Verse truffel 1 dl paddenstoelenjus 1 dl truffeljus 1 dl geslagen room Aardpeer Knolselderij Zo maak je het: Leg de knolselderij op zijn geheel met schil in de BBQ of in een hete oven totdat hij gaar is. Ongeveer 1 uur. Laat de knolselderij afkoelen en pel het nadien. Sij in blokjes, en pureer de rest tot zalf met een beetje room, peper en zout. De blokjes nadien aanbakken in boter. Maak van de patrijzen filets en boutenvlees een gehakt door ze door de vleesmolen te draaien. Goed koud zetten, peper en zout toevoegen en het eiwitje en de room. Doe deze vulling in de raviolivellen en vouw ze dicht. Maak de saus: de truffeljus en de paddenstoelenjus tot de helft inkoken en op het laatste moment de opgeslagen room toevoegen en opkoken. De ravioli pocheren, knolselderij erbij en afwerken met verse truffel.