Toprestaurant Imprevu opent zijn deuren in De Barrier

door Luc Moons

Op één van de toplocaties in Limburg, De Barrier in Houthalen, opent vanavond met Imprévu een nieuw restaurant, de opvolger van Innesto. De verwachtingen zijn hooggespannen. Er wordt dan ook hoog gemikt. Innesto bezat een Michelin-ster en is inmiddels verhuisd naar Zonhoven. Het is aan kok Mitchell Merola, die de zaak samen met zijn partner Daniela gaat uitbaten, om dezelfde ambitie waar te maken. Het koppel, bekend van Mijn Restaurant, leerde de knepen van het vak in Table'0 in Heers en zet nu hun culinaire droom dus verder in Houthalen-Helchteren.