Toptransfer bij STVV: Shinji Kagawa wordt Kanarie

In het volleybal is Greenyard Maaseik het nieuwe jaar met een valse noot begonnen. Maaseik ging gisteren thuis met 2-3 onderuit tegen Haasrode-Leuven. Na de 3-0 in Aalst vlak voor de winterstop, het tweede verlies op rij voor de Maaseikenaren. In de stand komt Leuven nu naast Maaseik op de tweede plaats. Veel tijd om bij de pakken te blijven zitten is er niet, want morgen komt rode lantaarn Waremme al op bezoek. Dan is winst een must.