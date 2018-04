Tot 10 jaar cel voor Maaseikse ronselaars van jongeren voor terrorisme

De 57-jarige Diepenbekenaar die tijdens Winterland drie twintigers omver reed in Hasselt en dan vluchtmisdrijf pleegde, krijgt 18 maanden cel waarvan 6 maanden met uitstel. De man krijgt ook 3 jaar rijverbod. Op 6 januari reed de man drie twintigers aan in het centrum van Hasselt, in de buurt van Winterland. Hij was dronken én reed rond zonder rijbewijs. Na het ongeval pleegde de dader vluchtmisdrijf, de politie kon hem even later arresteren in een café. De slachtoffers kwamen alle drie van Oost-Vlaanderen en waren een dag op bezoek in Hasselt. De dader vertelde een maand geleden nog in een exclusief interview aan onze journalist dat hij erg veel spijt had van zijn daden: