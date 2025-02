Het is vandaag de Europese Dag van het Slachtoffer. In onze reeks Slachtoffers: een leven voor en na, geven we slachtoffers een stem. In de laatste aflevering praten we met Jessica, ze verloor haar vader in een motorongeluk. Ze bleef met veel vragen zitten. Wat was er precies gebeurd? Had haar papa nog iets gezegd? De veroorzaker van het ongeval ging met haar in gesprek en probeerde haar antwoorden te geven.