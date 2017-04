Trampolien verlaagt drempel voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld

- Twee Hasseltse commissarissen overwegen een schadevergoeding te eisen van de voormalige politiezone HaZoDi. Nadat het arbeidshof de zone veroordeelde voor pesterijen, voelen ze zich evenveel slachtoffer als klokkenluider Vera Vrancken. De rechter sprak de commissarissen zelf over de hele lijn vrij. - Werknemersorganisatie VOKA geeft werklozen en de overheid een veeg uit de pan. Er zou in ons land een hangmatcultuur heersen die ertoe leidt dat bedrijven hun vacatures niet ingevuld krijgen.- Het hof van assisen veroordeelt Edward Brandts tot levenslange opsluiting voor de moord op een dakloze in Hasselt.- En de burgemeesters van Hasselt en Genk zijn niet per definitie tegen een fusie van de twee grootste steden in Limburg.