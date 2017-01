Transgender getuigt over leven als jongen in meisjeslichaam

De vrieskou zorgt bij ons al de hele week voor klapperende tanden en kippenvel. Maar niet iedereen is zo rouwig om deze koude temperaturen. Enkele dieren in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek zijn nu helemaal in hun nopjes. Anderen dan weer net iets minder. Deze tien dieren van de 600 bewoners in het Natuurhulpcentrum kunnen het best en slechtst tegen de koude: