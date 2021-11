Transman Sferre uit Herk-de-Stad wordt vader van kindje van eigen eicel

- Het koppel op het seksfilmpje in de kerk van Bree is bekend. Ze zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en bekennen de feiten. Ze waren zich niet bewust van de impact die het filmpje veroorzaakte. - We gaan live naar Genk waar vanavond de Europa League wedstrijd KRC Genk tegen West Ham United gespeeld wordt.- Het ziekenhuis Oost Limburg sluit operatiezalen en stelt behandelingen voor reguliere patiënten uit om plaats te maken voor coronapatiënten. Eén op drie covidpatiënten die de plaats innemen van andere hulpbehoevenden is niet gevaccineerd. - Een wolf bijt voor de derde keer schapen dood bij dezelfde eigenaar in Pelt. De man verloor al negen schapen aan de wolf. De omheining van de weide is niet wolf proof. - En Hasselt viert 50 jaar cultureel centrum met een prestigieus cultuurfestival dat vijf maanden duurt.