Transportbedrijf uit Houthalen ondertekent baanbrekend loonakkoord

Het kersenseizoen loopt op z’n einde maar er is nu al sprake van een record. En dat is volledig te danken aan het warme weer. De Belgische Fruitveiling verkocht dit jaar namelijk al meer dan 2 miljoen kg kersen. En dat is dus uitzonderlijk veel. Maar er is ook een keerzijde. Want door het overaanbod zakte de prijs van de kers dan weer ver onder het gemiddelde.