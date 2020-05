Triatleet Jelle Geens traint in zwembad in zijn tuin

Peltenaar Pieter Verhees keert volgend seizoen, na acht jaar in het buitenland, terug naar Greenyard Maaseik. Dat maakte de club zojuist bekend. De Red Dragon tekende een contract van twee jaar in de Steengoed Arena. Verhees speelde tot 2006 bij Overpelt, waarna één jaar bij NOLIKO Maaseik B (2de divisie) en één jaar bij het Vlaams Belofteteam (1ste nationale) volgden. Na drie jaar Asse-Lennik speelde Verhees in 2011-2012 een belangrijke rol in het boerenjaar van Maaseik met de triple: titel, beker en supercup. Het buitenland lonkte en de Peltenaar vertrok voor maar liefst zeven seizoenen naar Italië: Latina (2 jaar), Modena, Monza (2 jaar), Vibo Valentia en Ravenna. Ook in Italië boekte Verhees mooie resultaten: finalist CEV Cup (2013), finalist Challenge Cup (2014), Italiaans bekerwinnaar en vice-landskampioen met Modena (2015) én beste middenman van Italië (2017). Zijn buitenlands avontuur rondde hij het voorbije seizoen af bij het Poolse Zawiercie. Greenyard Maaseik laat weten dat het Verhees al die jaren is blijven volgen en geregeld heeft gepolst of de tijd rijp was voor een terugkeer van de Peltenaar. Dit jaar is het dan zover. “Met het terughalen van deze talentrijke Red Dragon en zijn camion ervaring op het hoogste niveau, leggen we alvast onze steile ambities voor het komende seizoen op tafel”, klinkt het bij de club. “Welkom thuis, Pieter!” Vanavond volgt meer in ons TVL Nieuws.