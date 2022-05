TRIXXO geeft huishoudhulpen loonsverhoging

- Het gerecht onderzoekt een verdacht overlijden in Lummen nadat het lichaam van een 45-jarige man is aangetroffen in zijn woning.- Het parket Limburg trekt op twee dagen tijd 145 rijbewijzen in voor gsm'en achter het stuur. Politiemensen noemen het cijfer hallucinant.- De werken aan de drukste brug in Limburg gaan van start. De Kempische Brug in Hasselt wordt twee en een halve meter opgevijzeld en dat gaat gepaard met verkeershinder.- De eerste tussenkomst van kersvers Vlaams minister Jo Brouns gaat niet over het stikstofakkoord maar over Pukkelpop. In het parlement verdedigt Brouns de omstreden subsidies voor het festival in Kiewit.- En nooit eerder stond het waterpeil in de Maas zo vroeg op het jaar zo laag. Je kan de Maas nu al te voet oversteken naar Nederland.