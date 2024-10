Trixxo wil duurdere dienstencheque vertalen in betere omkadering poetshulp

Ruben Lemmens is gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg. De werkgeversorganisatie is blij met een nieuwe Vlaamse regering. Want er ligt veel werk op de plank. "In economisch onzekere tijden is het belangrijk dat iemand verantwoordelijkheid opneemt en dat we een regering met volle bevoegdheid hebben. We juichen toe dat die er nu is. Nu zo snel mogelijk aan de slag."