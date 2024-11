Het bedrijf Ciner Glass, dat momenteel een nieuwe glasfabriek bouwt in Lommel, wint de prestigieuze prijs voor investeerder van het jaar van Flanders Investment & Trade. De dochteronderneming van de Turkse Ciner Group investeert 600 miljoen euro in de bouw van een duurzame glasfabriek op het Kristalpark in Lommel. In 2026 zal de eerste glasoven operationeel zijn waar meer dan 6 miljoen flesjes per dag geproduceerd zullen worden. Goed voor 500 nieuwe jobs in de regio.