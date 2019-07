Tropische temperaturen op Genk on Stage

Het gemeentebestuur van Lommel sluit het hiphopfestival Vestiville nog voor het begonnen is. De veiligheid kan niet worden gegarandeerd en de ene na de andere headliner haakte af. TV Limburg stelde eerder deze week al vragen over de organisatie van het festival. Zo'n 10.000 festivalgangers, vooral vanuit het buitenland komen bedrogen van een kale reis thuisTerwijl de Staatsveiligheid bezig is met een onderzoek, krijgt TV Limburg een exclusieve rondleiding in de veelbesproken moslimschool in Genk. De initiatiefnemers voelen zich slachtoffer van een haatcampagne. Zeventig procent van de kandidaat-leerkrachten zijn Vlaamse vrouwen.Met Wouter Beke als minister in de federale regering en Patrick Dewael als Kamervoorzitter heeft Limburg opnieuw twee toppolitici aan het stuur in Brussel.En we hebben mooie beelden van een zwevende kapel op de grens tussen Sint-Truiden en Borgloon.