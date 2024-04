- Na de dood van 10 wolven in het verkeer in Limburg, moet er bij wegenwerken altijd een vertegenwoordiger van de natuur mee aan tafel zitten. Dat zegt bioloog en wolvenkenner Frederik Thoelen.- Het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder start als eerste ziekenhuis in de Benelux met robotchirurgie in de borstkas.- CD&V wil dat de komst van de civiele bescherming naar Limburg wordt ingeschreven in het volgende regeerakkoord. Bij een grote ramp is de veiligheidsdienst vaak meer dan twee uur onderweg.- Na de rellen in Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren leven een aantal Koerdische gezinnen nog altijd ondergedoken op een geheime locatie in Limburg.- En Leopoldsburg is de sterkste groeigemeente in Limburg. Het is er goed en goedkoop wonen en dat lokt veel nieuwe inwoners aan.