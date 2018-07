Trouwen bij tropische temperaturen: "We hoopten op een kleine 30 graden, maar hebben iets meer gekregen"

Een groot succes had het moeten zijn, de bijeenkomst in de koelcel van de Colruyt in Sint-Truiden. Via Facebook lanceerde een Truienaar de oproep om met dit warme weer te verzamelen in de koelcel van de supermarkt. Als we Facebook moeten geloven zouden er zo'n 2.000 mensen aanwezig zijn en waren er zo'n 10.000 geïnteresseerden, maar de effectieve opkomst was redelijk mager.