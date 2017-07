Trouwfeesten in grotten kunnen dan toch doorgaan

- Het Rampenfonds heeft nog omzeggens geen schadevergoedingen uitgekeerd voor de stormschade vorig jaar in Limburg. Daardoor staat bij heel wat landbouwers en fruittelers het water tot aan de lippen. De sector waarschuwt voor zelfmoorden en stopzettingen. - In Hasselt is brand ontstaan in een garage bij een bewoner die zelf zijn auto had omgebouwd tot een elektrisch voertuig. De wagen brandde volledig uit. - In Riemst geraakt de brand in de grotten van Kanne niet onder controle. Een poging om het vuur aan te jagen met een ventilator mislukte. We gaan live naar Riemst voor de laatste stand van zaken. - En er lijkt in Maastricht niet langer een draagvlak te bestaan voor de Spartacus tram naar Hasselt. Vele Maastrichtenaren zien het nut van zo'n tram niet in.