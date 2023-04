Dante Vanzeir heeft zich verontschuldigd voor de racistische uitlating die hij deed in de Amerikaanse Major League Soccer. In een verklaring zegt hij in de fout te zijn gegaan en elke straf te zullen aanvaarden. De Beringenaar verhuisde rond nieuwjaar naar de club New York Red Bulls. De wedstrijd tegen de San José Earthquakes lag afgelopen weekend 21 minuten stil na ophef over een racistische opmerking die Vanzeir maakte in de richting van een tegenstrever. Er staat Vanzeir nog een sanctie te wachten. De Major League Soccer is een onderzoek gestart en ook zijn club tilt zwaar aan de feiten.