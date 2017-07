Truienaar Kim Duchateau mag nieuwe Nero tekenen

Deze hele zomer zal de vermaarde Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto kunst maken met Tongenaren. Over de hele wereld werkt de Italiaan rond het idee dat de mens opnieuw in harmonie moet leven met de natuur. En dat wordt ook in Tongeren zijn uitgangspunt. In heel Tongeren zal één symbool centraal staan. Het kunstproject is een onderdeel van Moment, een cultuurevenement dat de hele zomer in Tongeren loopt.