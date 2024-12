Truienaar Nicky Hayen beste Belgische trainer

door David Bijnens

Truienaar Nicky Hayen is de winnaar van de Trofee Raymond Goethals. De trainer van Club Brugge werd verkozen als de beste Belgische voetbalcoach in binnen- en buitenland boven Vincent Kompany van Bayern München en Timmy Simons van Westerlo.

Hayen mocht deze middag zijn trofee in ontvangst nemen. De Truienaar ruilde in maart zijn job als beloftecoach bij Club NXT in voor een nieuwe rol als hoofcoach bij Club Brugge. Hayen deed het uitstekend en loodste Club naar de halve finales van de Conference league en de landstitel. Op dit moment staat hij met Club op een tweede plaats in de competitie en is hij bezig aan een sterke campagne in de Champions League.