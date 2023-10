Truienaar start burgerbeweging: "Politici hebben geen voeling meer met de burger"

Vijf jaar zijn de werken in hun straat al bezig. En nog zijn ze niet klaar. En ze zullen ten vroegste in februari of maart afgerond zijn. De handelaars van de Diesterstraat in Hasselt hebben het bijgehouden: 134 keer is er in hun straat gewerkt. Het begon met een waterlek, er ontstond een zinkgat en toen dat probleem eindelijk was opgelost, werd gestart met de herinrichting van de Diesterstraat. De klanten blijven massaal weg. De handelaars zijn ten einde raad. Ze staan op de rand van het faillissement. Het stadsbestuur wijst naar Fluvius en Fluvius wijst naar de stad. Pure kafka. Modehuis Helsen, toch een grote naam in Hasselt, trekt zijn conclusies. Mede door de aanhoudende ellende in de Diesterstraat heeft de familie Helsen beslist om terug naar twee zaken te gaan en één van de drie winkels te sluiten.