door Tine Oyen

Truienaren hebben zelf een creatieve plek in het centrum gecreëerd waar iedereen terecht kan voor een drankje en een hapje, maar er vinden ook 30 activiteiten plaats op amper 20 dagen tijd. Zo is er een tentoonstelling van lokale kunstenaars of bezoekers kunnen genieten van een initiatie yoga. De speelplaats van het Oud Atheneum in de Zoutstraat is het decor voor de hippe plek 'Vrijstaat A'.