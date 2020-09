Truiens familiebedrijf bestaat 110 jaar: "Water is de olie van de 21ste eeuw"

Steeds meer bedrijven willen duurzaam ondernemen. Dit jaar nemen 43 Limburgse ondernemingen deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Voka – KvK Limburg begeleidt in dit traject bedrijven die de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties willen implementeren in hun bedrijfsvoering. "Wij steunen het groeiend bewustzijn voor duurzaam ondernemen door binnen Voka – KvK Limburg een eigen afdeling op te richten. Die moet onze leden-ondernemingen helpen om de transitie te maken naar duurzaam ondernemen", zegt Cathérine Dreesen, directeur internationalisatie en innovatie. VN-certificaatVoka – KvK Limburg reikte op Corda Campus de Voka Charters Duurzaam Ondernemen uit aan bedrijven die het afgelopen jaar het traject volgden. In het begeleidingstraject van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) definiëren ze duurzame acties die gebaseerd zijn op de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Bedrijven die drie opeenvolgende charters behalen, maken aanspraak op het internationaal VN-certificaat. "Dit jaar zijn er 13 Limburgse bedrijven die dit najaar het VN-certificaat behalen en zich mogen bekronen tot SDG pioneer", vertelt Cathérine Dreesen. "Dit charter is een unieke tool om duurzaamheid te integreren doorheen de volledige onderneming. Het universele kader van de SDG’s helpt ondernemingen om toekomstgericht te denken en verwezenlijkt groei op een innovatieve en verantwoorde manier." Afdeling duurzaam ondernemen Dit jaar startte Voka – KvK Limburg met een afdeling voor duurzaam ondernemen. "Het aantal deelnemers aan het VCDO neemt ieder jaar toe. Vorig jaar deden er 31 bedrijven mee, dit jaar zijn dat er 43. Nooit eerder hadden we zo veel deelnemers", vertelt Cathérine Dreesen. "We willen daarom focussen op hoe ondernemers vandaag met duurzaamheid aan de slag kunnen gaan. Dat doen we via drie pijlers: inspiratie, ervaringsuitwisseling en opleidingen en trajecten."