Truiens onderwijs krijgt extra laptops

De directies van de Universiteit Hasselt, hogeschool UCLL en hogeschool PXL hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar de eigenaars van de Limburgse studentenkamers. Ze doen hierin een oproep om solidair te zijn met studenten in deze financieel moeilijke tijden. "Er zijn schrijnende verhalen van studenten die er alleen voor staan, of wiens ouders nu geen inkomen hebben. We hopen dat kotbazen hen een geste kunnen doen," zegt Ben Lambrechts, directeur van PXL. "Naar ieders vermogen en draagkracht, natuurlijk. Want verhuurders hebben ook kosten."