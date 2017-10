Truiens toprestaurant serveert menu met enkel Limburgse ingrediënten

Nieuws uit eigen huis. U heeft er een tijdje op moeten wachten maar vandaag start TV Limburg opnieuw met een spraakmakend dagprogramma. Het heet In de Buurt en het zal nog meer gewone Limburgers zoals u en ik op het scherm brengen. Bij ons in de studio Rudi Moesen, het gezicht van In De Buurt. "We gaan elke week op locatie in een andere Limburgse gemeente, zoals de naam van het programma ook suggereert: we komen bij iedereen In de Buurt!". Het wordt een feel good-programma, waarin elke Limburger zijn verhaal kan komen doen.