Komt er dan toch een gevangenis in Leopoldsburg? De bedoeling is dat er in 2024 een nieuwe gevangenis komt, goed voor 312 gedetineerden en een drie- à vierhonderdtal jobs. De plannen voor een nieuwe gevangenis dateren al van 2016. In tussentijd werden ook al gebouwen op het Reigersvlietkwartier gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe strafinrichting. Volgens burgemeester Wouter Beke moesten de plannen van de nieuwe instelling door de val van de regering-Michel in de koelkast. Maar morgen komt er terug schot in de zaak en stemt de Kamer over de financiering van het project.