Het volkscafé is erfgoed dat we aan het verliezen zijn. Bruine kroegen sluiten één na één. Dat zegt curator Regula Ysewijn bij de opening van een nieuwe expo in het Hasseltse Jenevermuseum. Haar boodschap: ga op café. De fotografe en culinair historica haalde zelf enkele Hasseltse cafébazinnen voor de lens. De provinciehoofdplaats kent nog een handvol bruine kroegen. En die moeten we koesteren, want ze hebben een belangrijke rol in de maatschappij, zo leert de foto-expo.