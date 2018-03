Truiense kinderen worden weerbaarder door Kung Fu lessen

Het gemeenschapsonderwijs GO! gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de Tongerse rechtbank om elf meisjes een hoofddoek te laten dragen op twee scholen in Maasmechelen. De rechter besliste vorige week dat de meisjes hun hoofddoek toch mogen dragen, hoewel er in alle scholen van het GO-onderwijs een algemeen verbod geldt op het dragen van religieuze kentekens. Door dit beroep blijft het verbod van kracht, en mogen ze dus geen hoofddoek dragen op school.