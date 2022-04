Truiense perentelers zijn hofleverancier Lidl

Er dient zich een belangrijke investeerder aan om zich te vestigen op de terreinen van de voormalige Ford Fabriek in Genk. Geen internationale speler deze keer, maar een parel aan de kroon van de Limburgse economie. De Zonhovense drankenproducent Konings opent een bijkomende vestiging in Genk. Konings bouwt er een productielijn voor het afvullen van blikken. De investering van 40 miljoen euro is goed voor honderden jobs. De komst van Konings naar Genk is opnieuw een succesverhaal dat de veerkracht van de Limburgse economie aantoont na de sluiting van Ford Genk. Omdat de hoofdrolspelers in dit verhaal onderweg zijn in het buitenland, vroegen we hen telefonisch om meer uitleg.