Truiense schoonheidspecialiste vindt tweede adem op internet

De werkloosheid in Limburg is de afgelopen maand met 2,5 procent toegenomen. Dat is een spectaculaire stijging, als we zien dat de coronamaatregelen nog maar goed 2 weken van kracht zijn. En het is de eerste stijging van de werkloosheid sinds 5 jaar. Limburg is daarmee samen met West-Vlaanderen de zwaarst getroffen provincie in Vlaanderen. Alle sectoren delen in de klappen, maar is het vooral de interimsector die nagenoeg volledig is komen stil te liggen door de coronacrisis.