De lagere school, 't Molenholleke in Heusden-Zolder, wil dat alle kinderen Nederlands gebruiken als spreektaal op school. Ze lichten de ouders in via een brief die de kinderen mee naar huis krijgen. De school benadrukt wel dat ze respect hebben voor de thuistaal, maar door de Nederlandse taal te beheersen, hebben de kinderen later meer kansen in het beroepsleven.