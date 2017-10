Truiense thrillerauteur Toni Coppers schrijft derde boek in één jaar tijd

Over de hele wereld is zijn kleur bekend en alle toprestaurants hebben zijn servies. Ik heb het over Piet Stockmans. Dit jaar viert de wereldberoemde porseleinkunstenaar Piet Stockmans 30 jaar studio Pieter Stockmans. 30 jaar waarin hij zich nog meer specialiseerde in het werken met porselein en nieuwe markten wist te ontdekken. In zijn galerij opent nu zaterdag een overzichtstentoonstelling.