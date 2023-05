Turken feesten opnieuw op straat in Genk en Heusden-Zolder

In onze provincie braken er gisteravond op verschillende plekken spontane volksfeesten uit nadat de Turkse voetbalploeg Galatasaray de landstitel had binnengehaald. De voetbalploeg waar ook landgenoot Dries Mertens deel van is, won met 1-4 tegen Ankaragucu. Op beelden is te zien hoe er massaal veel volk zich heeft verzameld in Genk, Heusden en Eisden. De politie was in grote getale aanwezig om de veiligheid te garanderen. Voorlopig was er geen sprake van incidenten en verliep alles rustig.Zelf opgekuist In Heusden vertrokken de laatste feestvierders rond middernacht. Opvallend: het pleintje aan café Bosphorus in Heusden werd door de voetbalfans zelf opgekuist. In Genk werden de rotondes na het einde van de wedstrijd even door supporters ingenomen. Rond 10 uur was daar het feest afgelopen, net als in Eisden waar ook heel wat volk op straat stond te vieren. Meer in TVL Nieuws - 12u30