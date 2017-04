Turken in Beringen en Heusden-Zolder vieren overwinning Erdogan

In Maasmechelen is de E314 versperd na een uit de hand gelopen achtervolging. Bij het fouilleren van een verdachte raakt een politie-inspecteur gewond. Zuhal Demir biedt opnieuw haar verontschuldigingen aan als lid van de regering. Maar er komen geen excuses aan de CD&V. In het migratiedebat gaan weer stemmen op om de dubbele nationaliteit af te schaffen. De paasvakantie is een toeristische voltreffer. Dat blijkt uit een steekproef van Toerisme Limburg bij 168 Limburgse logies en 19 grote attracties. Bocholt wint de handbalbeker van België na winst tegen Sasja. Racing Genk raast als een pletwals door play-off 2. Het heeft 9 op 9. Ook Kortrijk moet er aan geloven. En het tunen van auto's. Niet langer een dure hobby van alleen maar stoere mannen. Ook steeds meer vrouwen doen eraan mee.