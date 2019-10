Turkse voetballers verwijderen foto's met militaire groet

Verrassend nieuws uit Lommel waar Peter Maes zopas is voorgesteld als trainer van de club uit 1B. Maes volgt er de IJslander Stefan Gislason op die in 10 wedstrijden slechts één keer kon winnen. De club staat momenteel voorlaatste met 7 punten. Peter Maes werd in oktober van vorig jaar aan de kant geschoven bij Sporting Lokeren. In die periode dook zijn naam ook op in het dossier Propere Handen. De Lommelaar zou grote sommen geld in het zwart verdiend hebben via zijn makelaar Dejan Veljkovic, één van de spilfiguren in de zaak. Maes werd meermaals ondervraagd in deze zaak. Tussen 1982 en 1989 speelde Maes meer dan 130 wedstrijden voor Lommel. Zijn eerste opdracht is voor komende zondag, dan ontvangt Lommel Oud-Heverlee Leuven.