TV Limburg vindt getuige van brand in Riemst: vrouw wijst naar twee minderjarigen

Politie CARMA voerde vanochtend een huiszoeking uit in een woning in de Wiekstraat. De politie trof in de kelder een cannabisplantage aan en arresteerde er twee personen. In de kelder van de woning waren drie kweekruimtes geïnstalleerd, met in het totaal zo’n 570 planten. Om de installatie van stroom te voorzien waren illegale aftakkingen gemaakt. Infrax kwam ter plaatse om de toevoer af te sluiten. De politie nam enkele gsm’s, auto’s en juwelen in beslag. Bovendien vond men een grote som cash geld terug in de diepvriezer. Ook dit is in beslag genomen. Het gerechtelijk labo voerde ter plaatse een sporenonderzoek uit. De Civiele Bescherming zorgde voor een veilige ontmanteling en opruiming van de plantage. In de woning zijn een 44-jarige man en een 41-jarige vrouw gearresteerd. Ze zijn voor verder onderzoek naar het commissariaat gebracht. Vanmorgen zijn beide verdachten in Tongeren voor de onderzoeksrechter verschenen. Die besloot om hen beide aan te houden. Politie Carma voert verder onderzoek.