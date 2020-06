TV Limburg zendt virtuele versie van Buitenbeenpop live uit

Het jaarlijkse jongerenfestival We R Young zal dit jaar door de lockdownmaatregelen niet kunnen doorgaan in het Kapermolenpark in Hasselt. Daarom stoomde de Hasseltse jeugddienst samen met haar partners Muziekodroom en Villa Basta de voorbije weken een online editie klaar. Op woensdag 10 juni kan je gratis naar We R Young online. Normaal gezien vond We R Young festival op woensdag 20 mei plaats. “Toen de lockdown begon, waren we dus in volle voorbereiding. Samen met het team van de jeugddienst konden we amper wachten tot de jaarlijkse hoogdag aanbrak”, zegt schepen van Jeugd Habib El Ouakili (RoodGroen+). “De plannen voor het festival in het Kapermolenpark vielen dus in het water en alle afspraken moesten herzien worden”. De jeugddienst en haar partners Muziekodroom en Villa Basta bleven niet bij de pakken zitten, en zochten naar manieren om alsnog het festival te laten doorgaan. “We serveren weer een coole line-up en echte festivalworkshops, alleen het eten en drinken zal je zelf moeten voorzien”, lacht El Ouakili. Online live sessies Hoewel live optredens dit jaar niet mogelijk zijn, koos de organisatie er toch voor om het publiek een soort van live ervaring aan te bieden. Voor de gelegenheid wordt de Muziekodroom omgetoverd tot een echte muziekstudio, waar de optredens van de artiesten opgenomen worden. “Via onze socialemediakanalen en het officiële Youtube account van We R Young, kan iedereen de livesessies van de muzikanten volgen”, zegt El Ouakili. Peltenaar, en winnaar van regionaal popconcours Sound Track, Rian Snoeks krijgt de eer om deze eerste online editie af te trappen. Later op de dag volgt het Genkse hip hop collectief Goeie Jongens. Zij traden in 2019 nog op in de Marquee van Pukkelpop. DJ’s Lennert Wolfs en Partyshakerz vervolledigen de line-up. Workshops Deze online editie van We R Young zal ook meer te bieden hebben dan alleen maar muziek. Het muzikale programma zal op drie momenten onderbroken worden voor instructievideo’s van verschillende workshops. “Zo kunnen deelnemers thuis hun eigen festivalstoel in elkaar steken, zelf festivalmerchandise zoals t-shirts en tote bags drukken, of een eigen rap in elkaar steken”, zegt El Ouakili. “De professionele begeleiders van Villa Basta tonen je hoe je dat thuis allemaal zelf kan doen.” Morgen vanaf 14u kan je gratis online ‘We R Young 2020’ volgen via de socialemediakanalen (@weryounghasselt) en het officiële Youtube account van het festival.