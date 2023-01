TVK Nieuws, 10 januari 2023

Wie ziek wordt tijdens zijn of haar verlof zal die vakantiedagen vanaf 2024 kunnen compenseren. Dat heeft de federale ministerraad beslist op vraag van Europa. Werkgeverskoepel Voka Limburg is verbolgen, de werkvloer is vandaag al moeilijk genoeg te organiseren mét zieken en arbeidsmarktkrapte. Misbruik loert bovendien om de hoek, vrezen de werkgevers. Wie ziek is in zijn of haar vakantie heeft pech gehad. Maar vanaf 2024 is de omzetting van ziekte in verlof naar vakantiedagen een feit. Voka vraagt daarom een goede monitoring.