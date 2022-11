- De voetbalkoorts stijgt. Misschien niet in de grote eventdorpen, maar de Limburgers die afreizen naar het WK hebben er zin in en de thuisblijvers volgen alles op tv.- Ook TV Limburg heeft een wk-show. In Christiaens & Company brengen we elke matchdag verslag uit.- Lokaal en seizoensgebonden eten, is goed voor de planeet. Maar ook goed voor de portefeuille. We gaan naar Puur Leguum in Heusden-Zolder.- Op Wereld Prematurendag worden de jongste patiënten in het Ziekenhuis Oost-Limburg extra in de kijker gezet. - En de agenda in Limburg zit boordevol cultuur. Morgen start de eerste editie van Performance Night en volgend weekend brengt HETGEVOLG "Stemmen van de Ziel". HETGEVOLG werkt niet met professionele acteurs, maar met kwetsbare mensen.