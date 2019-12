TVL en PXL maken zich klaar voor Het Sinterklaasdictee

Spelen met het brein van z'n publiek. Dat is de specialiteit van Hasselaar Piet Kusters. Negen jaar geleden begon hij zich te verdiepen in het mentalisme. Vanavond gaat zijn eerste theatershow in première, in een uitverkocht cultuurcentrum in Hasselt. Onze journalist kreeg deze middag al een voorsmaakje en werd met verstomming geslagen.